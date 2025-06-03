Jandarma Kuşadası'nda Kadın Ziyaretçilere KADES Uygulamasını Tanıttı

Jandarma Kuşadası'nda Kadın Ziyaretçilere KADES Uygulamasını Tanıttı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında stant açarak kadın ziyaretçilere KADES uygulamasını tanıttı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde stant açan jandarma ekipleri hem teşkilatı tanıttı hem de kadın ziyaretçilere KADES uygulamasını anlattı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, 'Jandarma'nın 186. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri' kapsamında tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi. Kuşadası Demokrasi Meydanı'nda stant kuran jandarma ekipleri, ziyaretçilere hem jandarma teşkilatını tanıttı hem de kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli çalışmalardan olan KADES uygulamasını anlattı. Özellikle KADES konusunda bilgilendirilen kadın ziyaretçilerin cep telefonlarına uygulamanın yüklenmesi sağlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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