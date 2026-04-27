Jandarma farklı suçlardan aranan 34 kişiyi yakaladı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada farklı suçlardan aranan 34 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıslardan işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 14 kişi sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı