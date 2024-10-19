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Jandarma Ekiplerinden Kadın Muhtarlara 19 Ekim Kutlaması

Jandarma Ekiplerinden Kadın Muhtarlara 19 Ekim Kutlaması
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Aydın'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kadın muhtarlar ziyaret edilerek günleri kutlandı ve karanfil takdim edildi. Ayrıca KADES broşürleri ile kadınlara bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Koçarlı ve Germencik ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kadın muhtarları ziyaret eden jandarma ekipleri, muhtarların günlerini kutlayarak karanfil takdim etti.

Başbakanlık Genelgesi ile 2015 yılından bu yana 19 Ekim günü Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından Muhtarlar Günü dolayısıyla Koçarlı ilçesi Hacıhamzalar Mahallesi Muhtarı Perihan Deniz ve Germencik ilçesi Dağkaraağaç Mahallesi Muhtarı Kıymet Akkuş ziyaret edildi. Kadın muhtarların günü kutlayan jandarma ekipleri, karanfil takdim etti. Öte yandan kadın vatandaşların bilgilenmesi amacıyla muhtarlıklara KADES broşürleri bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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