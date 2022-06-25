Jandarma'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Roma ve Bizans dönemlerine ait 715 adet sikke ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda eski İslam devletleri, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 715 adet sikke ele geçirildi. Tarihi eserleri satmaya çalışan 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirsiz şüpheli şahısların ellerinde bulunan tarihi eserler için müşteri aradıkları bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinde ikamet ettikleri belirlendi. Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Kimlikleri gizleyerek şüphelilerle alıcı gibi irtibata geçildi. Elindeki tarihi eserleri satma umuduyla buluşma yerine giden şüpheliler suçüstü yakalandı. Kıskıvrak yakalanan 8 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; toplamda 715 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Yunan, Roma ve Bizans Dönemine Ait Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde; müzelik değerde oldukları, yurtiçinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu belgelendi. 600 adet sikkenin Saruhanoğulları, Germiyanoğulları ve Karesioğulları ile İlhanlılar dönemine, 115 adet sikkenin ise Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Yakalanan 8 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa