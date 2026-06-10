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Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan kan bağışına destek

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan kan bağışına destek
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Jandarma Genel Komutanlığının 187'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay'a destek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Çok sayıda jandarma personeli gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığının 187'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığının 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Kızılay Derneğinin "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla yürüttüğü bağış kampanyasına destek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Antalya İl Jandarma Komutanlığında oluşturulan kan bağış alanında çok sayıda jandarma personeli gönüllü olarak Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek sağladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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