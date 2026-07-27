Afyonkarahisar'da son bir haftada aranan 34 kişi yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz hafta boyunca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için yol kontrol ve devriye çalışmaları gerçekleştirdi. Bu denetimlerde toplam 34 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerin ardından 17 şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz bir haftalık döneminde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye çalışması yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmada çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 17'si jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı