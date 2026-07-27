Haberler

Afyonkarahisar'da son bir haftada aranan 34 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da son bir haftada aranan 34 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz hafta boyunca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için yol kontrol ve devriye çalışmaları gerçekleştirdi. Bu denetimlerde toplam 34 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerin ardından 17 şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz bir haftalık döneminde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye çalışması yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmada çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 17'si jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Savcılık 5 ünlü ismi daha çağırdı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş'ı mest eden 'bedava' hizmet: Teşekkürlerimi iletiyorum

Bakan Göktaş'ı mest eden 'bedava' hizmet! Görüntüyü paylaştı

Tatil için köyüne giden kadın, evinde gördüğü manzara ile şoke oldu

Tatil için köyüne gitti, başını havaya kaldırınca şoke oldu

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı

Fenerbahçeliler Greenwood'u izleyemeyecek
Karslı ve Ordulu ailelerin kavgası Japonya'yı karıştırdı

Karslılarla Ordulular birbirine girdi, Japonların tepkisi gündem oldu
Kirada oturduğu evden çıkarılınca 12 milyon Euro değerinde malikane satın aldı

Kirada oturduğu evden çıkarılınca 12 milyon Euro'luk malikane aldı
Abonelik sistemi başlatmıştı: Gülben Ergen'in bir günlük geliri dikkat çekti

Abonelik sistemi kazandırdı: Gülben Ergen'in günlük gelirine bakın
Menajeri ölçüyü iyice kaçırdı! Salah transferinde yeni kriz

Menajeri ölçüyü iyice kaçırdı! Salah transferinde yeni bir kriz daha