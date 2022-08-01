Jandarma Bot Timi Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda teyakkuzda

Aydın'ın Söke ilçesinde Emniyet ve Jandarma güçleri yangılara karşı tetikte olmaya devam ediyor. Muhtemel yangınların önüne geçmek üzere kent merkezi çevresi ve kırsal alanlarda denetimlerini sürdüren Emniyet ve Jandarma teyakkuz halini sürdürüyor.

Aydın'ın doğal güzelliklerinden biri olan Söke ilçesi Serçin Mahallesi sınırlarındaki Bafa Golü Tabiat Parkı bölgesinde de tedbirler arttırıldı. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi tarafından yangına karşı hassas Serçin Mahallesi Bafa Gölü etrafında bulunan ve araç ve yaya ulaşımı imkanı bulunmayan ormanlık alanlar ile eski kışlak mevkiinde denetimler yapılıyor. Meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı Bot Timinin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen personel tarafından faaliyetler gerçekleştiriliyor. - AYDIN