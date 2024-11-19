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Jandarma, Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda Doğal Yaşamı Koruyor

Jandarma, Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda Doğal Yaşamı Koruyor
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Bafa Gölü Tabiat Parkı'ndaki nadir yaban kuşları ve endemik bitkilerin korunması amacıyla denetimler yapıyor. Ekipler, biokaçakçılığın önlenmesi ve koruma altında olan balık türlerine yönelik avcılığın denetimi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri yaptıkları denetimlerle Bafa Gölü Tabiat Parkı'nın doğal yaşam alanını koruyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, Milli Parklar Kanunu kapsamında Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda yaşayan ve doğada nadir bulunan Tepeli Pelikan, Sakar Meke, Yeşilbaş Ördek, Flamingo gibi yaban kuş türlerinin yaşam alanlarının kontrolü ile çevredeki endemik bitki türlerinin izinsiz yurt dışına çıkarılmasının (biokaçakçılık) önlenebilmesi için denetimler sürdürülüyor. Ayrıca ekipler Su Ürünleri Kanunu kapsamında da özellikle Meksika Körfezi'nden yola çıkarak 7 bin km yol kat edip Bafa Gölünde yaşam alanını sürdüren koruma kapsamında olan Yılan balığı (Anguilla Anguilla) türü ve diğer balık türlerine yönelik balık avcılığı yapan kişi ve kişilere yönelik genel kontrolleri gerçekleştiriyor. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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