Jandarma Akademisi Başkanı, Bursa İl Jandarma Komutanı Bakçepınar'ı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar'ı ziyaret etti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Karşılama töreninin ardından iki komutan bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı