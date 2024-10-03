Üye Girişi
Haberler

Jandarma, Afrodisias Antik Kenti'nde Çevre Bilinci Yükseltiyor

Jandarma, Afrodisias Antik Kenti'nde Çevre Bilinci Yükseltiyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri, Afrodisias Antik Kenti'nde ziyaretçilere çevre koruma hakkında bilgiler vererek farkındalık oluşturdu. Çocuklara da boyama kitapları dağıtıldı.

Aydın'da çevre koruma çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Antik Kenti'nde ziyaretçileri bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince çevre koruma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekipler Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi'nde bulunan Afrodisias Antik Kenti'nde kontrol çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca antik kente ziyarete gelen vatandaşlar da, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması konuları ile yangın risklerine karşı, çevre ve doğa sevgisi bilincinin aşılanması ve farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirildi. Afrodisias Antik Kenti'ni ziyarete gelen çocuklara ise Jandarma boyama kitabı dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kültür Sanat Jandarma 3-sayfa Kültür Yaşam Hukuk Doğa

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu! Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim? Marlon Teixeira kimdir, kaç yaşında? Galatasaray-RFS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-RFS maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EKİM: RFS-Galatasaray maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Cem Garipoğlu yurt dışında mı? Cem Garipoğlu nerede? Ocak tatili ne zaman? Sömestr tatili, 15 tatil ne zaman 2025? Enflasyon artarsa artarsa döviz kuru ne olur? Enflasyon artarsa Dolar/Altın/Euro ne olur, artar mı? MEMUR ZAMMI: Memur zammı kaç olacak? Eylül ayı enflasyon verilerine göre memur ve emekli zam oranları! Enflasyon artarsa altın ne olur? Enflasyon artarsa gram, çeyrek, yarım ve tam altının fiyatı artar mı?
title