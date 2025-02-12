İznik'te Kontrolden Çıkan Kamyon Uçurumdan Düştü Sanıldı
Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon, sürücüsünün araçtan atlamasına neden oldu. Kamyon, 400 metre ileride bariyerlere çarparak durdu, sürücü ise hafif yaralandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparken, uçuruma düştüğünü zanneden sürücü ise araçtan atlayarak hafif şekilde yaralandı. Sürücüsüz ilerleyen kamyon ise bariyerlere çarparak 400 metre ilerde durdu.
Bursa'nın İznik ilçesi, Yenişehir-İznik Yolu üzerine 54 H 0332 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Aracın uçuruma uçtuğunu zanneden sürücü kapıyı açıp aşağı atladı. Fakat kamyon sürücüsüz halde 400 metre boyunca ters yönden ilerleyip bariyerlere çarparak emniyet şeridinde durdu. İhbar üzerine Bursa İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, hafif yaralanan sürücü ise İznik Devlet Hastanesine sevk edildi. - BURSA