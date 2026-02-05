İznik'te polisten dolandırıcılık uyarısı

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, pazar yerinde vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirerek broşür dağıttı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 4 Şubat 2026 tarihinde dolandırıcılık olaylarına karşı ilçe halkını bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. İlçe halkının yoğun olarak bulunduğu pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlar ve esnafla tek tek görüşen ekipler, dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulundu. Çalışma kapsamında vatandaşlara 'dolandırıcılık' konulu bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. - BURSA