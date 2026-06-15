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İzmit'te ev yangınında kundaklama şüphesi

İzmit'te ev yangınında kundaklama şüphesi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının evde bulunan bir kişi tarafından çıkarıldığı ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının, içeride bulunan kişi tarafından çıkarıldığı ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Neşe Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından yapılan ilk belirlemelere göre, yangının evde bulunan ve henüz kimliği öğrenilemeyen kişi tarafından çıkarıldığı öne sürüldü. Evi ateşe verdiği iddia edilen şüphelinin alevler büyümeden olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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