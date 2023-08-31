İzmit'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda B.G. (20) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelinin silahla ateş ettiği B.G. yaralandı. Yaralı B.G, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.