İzmit'te Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İZMİT'te, 2 grup arasında çıkan kavgada E.A.'nın tabancayla başından vurduğu Halil Eser hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi İnce Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre taksi ile sokağa gelen E.A., H.E. ve ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli ile Halil Eser, D.G., E.T., E.T. ve S.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruk ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.A., tabancasını ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun Halil Eser'in başına isabet etti. Kavgada, Halil Eser olay yerinde hayatını kaybederken, D.G., E.T. ve E.T. de yumruk ve sopa darbeleriyle yaralandı. Şüpheliler ise olTAMAMay yerinden kaçtı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Halil Eser'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan şüpheliler ve tabancayı ateşleyen E.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.