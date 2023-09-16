İzmit'te eğlence mekanında çıkan kavgada silahlı saldırı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı, bir kişi ise darp edilerek yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada bir kişi silahla, bir kişi ise darp edilerek yaralandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Şabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre N.K ., A.K.D, ve E.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile N.K., E.K. tarafından silahla vurularak yaralandı. A.K.D. ise darp edilerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ