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İzmir ve Aydın'da FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullanan 2 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir ve Aydın'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda, ByLock kullandığı ve Bank Asya'da hareketleri bulunduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda şüpheliler hakkında örgüt üyeliğine dair beyanlar da bulunuyor.

İzmir ve Aydın'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ByLock kullandığı ve Bank Asya'da hareketleri bulunduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde; Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında; adları soruşturma dosyalarında geçen, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, örgüt üyeliğine dair haklarında beyanlar bulunan ve Bank Asya hesap hareketleri tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir ve Aydın illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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