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İzmir'in Urla ilçesinde jandarma ekiplerince dron destekli gerçekleştirilen aramada, 515 kök kenevir bitkisi ile 3 kilo 942 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi mevkiinde kenevir bitkisi yetiştirildiğine ilişkin bilgi elde etti. Dün arazide dron destekli arama faaliyeti gerçekleştiren ekipler, 3 bin 942 gram kubar esrar ile 515 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı