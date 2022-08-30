İzmir'de pervanesi yere çarpan helikopter yan yattı: 2 yaralı
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İzmir' in Çiğli ilçesi Organize Sanayi bölgesinde özel bir şirkete ait helikopter, havalanmak için kalkış yaptığı sırada pervanesinin yere çarpması sonucu yan yattı. Kaza nedeniyle 2 kişi yaralandı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Özel bir şirkete ait olduğu helikopterin kalkış esnasında pervanesinin yere çarptığı öğrenildi. Pervanenin çarpmasıyla yan yatan helikopterdeki 2 kişi yaralandı. Olayda hafif yaralanan 2 kişinin tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa