Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de pervanesi yere çarpan helikopter yan yattı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

İzmir' in Çiğli ilçesi Organize Sanayi bölgesinde özel bir şirkete ait helikopter, havalanmak için kalkış yaptığı sırada pervanesinin yere çarpması sonucu yan yattı. Kaza nedeniyle 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Özel bir şirkete ait olduğu helikopterin kalkış esnasında pervanesinin yere çarptığı öğrenildi. Pervanenin çarpmasıyla yan yatan helikopterdeki 2 kişi yaralandı. Olayda hafif yaralanan 2 kişinin tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çiğli İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title