İzmir'de yol verme kavgasında ortalık karıştı: 1 kişi vuruldu 3. Sayfa Haberleri İzmir'de yol verme kavgasında ortalık karıştı: 1 kişi vuruldu İzmir'in Konak ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavga cep telefonuyla saniye saniye kayda alınırken, olayda silahla vurulan 1 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. İzmir'de yol verme kavgasında ortalık karıştı: 1 kişi vuruldu İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavga cep telefonuyla saniye saniye kayda alınırken, olayda silahla vurulan 1 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay, saat 12.40 sıralarında Alsancak semti Plevne Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme nedeniyle tartışan sürücüler, araçlarından inerek birbirlerine saldırmaya başladı. Tekme ve yumruklar ile birbirine saldıran iki grubun kavgasında cop da kullanıldı. Olayda tabancayla ayağından vurulan yaralı Burak S. kaldırıldığı Alsancak Nevvar Salih İşgören Hastanesinde tedavi altın alındı. Öte yandan yaşanan kavga anı cep telefonu ile saniye saniye kayda alınırken, polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Alsancak kavga İzmir 3. Sayfa Haberler

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