Bayraklı polisi iz sürdü, 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 45 gram metamfetamin, silah ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Polisin dedektif gibi iz sürdüğü olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, dün akşam saat 22: 50 civarında, 2118 Sokak üzerinde park halindeki Tofaş marka araç çevresinde şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişiden şüphelendi. Ekipler, şüphelilere yaklaştığında motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Yapılan inceleme sonucu, kaçan motosiklet sürücüsünün uyuşturucu suçlarından sabıkalı O.D. olduğu belirlendi. Araçtaki şahıslara yapılan aramada ise 45,1 gram metamfetamin maddesi bulundu ve maddelerin O.D.'den alındığı tespit edildi. Bunun üzerine O.D.'nin evine savcılıktan alınan talimat sonucu operasyon gerçekleştirildi. Evde ve müştemilatında yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 93 adet uyuşturucu hap, 14,4 gram metamfetamin, 1 adet bong düzeneği, 7 bin 835 TL nakit para ve bir adet bıçak ele geçirildi.

Evden firari çıktı

Polis ekipleri tarafından eve düzenlenen operasyonda, hükümlü olarak aranan ve kaçak durumda olan D.U. da bulundu. Yapılan sorgulamalar sonucunda, D.U.'nun 2 yıl 1 ay hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak, Y.S.S. ve A.K. isimli şahıslar da suç unsurlarıyla birlikte gözaltına alındı. O.D. ve İ.U. ise işlemlerinin ardından tutuklandı. - İZMİR