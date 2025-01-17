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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Karşıyaka'da gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, polis ekipleri tarafından 13,9 gram kokain, 585 gram esrar, 12 adet LSD ve 3 hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 13,9 gram kokain maddesi, 585 gram esrar maddesi, 12 adet LSD uyuşturucu madde ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden 2'si, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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