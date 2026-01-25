Haberler

Gaziemir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gaziemir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda, 637 adet sentetik ecza hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbari ve fiziki takipler neticesinde, Emrez Mahallesi'nde ikamet eden İ.A. ile Göksu Mahallesi'nde ikamet eden F.A. isimli şahısların evlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu ve ikametlerinden satış yaptığı tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 637 adet sentetik ecza hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheliler İ.A. ve F.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

