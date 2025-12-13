İzmir'de uyuşturucu satıcısına operasyon: 5 binden fazla hapla yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda S.E. isimli şüpheli yakalanırken, ikamette yapılan aramalarda 5 bin 440 adet uyuşturucu nitelikli hap, 180 gram bonzai ve 76 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR