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İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşler Van'da toprağa verildi

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İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ümit Şahin ve ziyaretine gittiği ağabeyi Davut Şahin'in cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Van'da defnedildi.

İzmir'de geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü Ümit Şahin ve ziyaretine gittiği ağabeyi Davut Şahin'in cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Van'da toprağa verildi.

Olay, 2 gün önce İzmir'in Torbalı ilçesinde otoyol gişeleri yakınındaki kavşakta meydana geldi. Ümit Şahin'in (22) kullandığı 20 AGJ 857 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp bariyerlere çarpmıştı. Sürücü Ümit Şahin olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki ağabeyi Davut Şahin (26) ise kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nişan için İzmir'e gitmişler

İki kardeşin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. İnşaat işçisi oldukları öğrenilen kardeşlerden Davut Şahin'in 1 Mart'taki nişanı için hazırlık yaptığı ve kıyafetlerini aldığı öğrenildi. Ümit Şahin'in ise ağabeyinin nişanı için İzmir'e gittiği öğrenildi. Şahin kardeşlerin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sabah saatlerinde Van Ferit Melen Havalimanında karşılanan cenazeler, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Fatih Camii'ne getirildi. Burada cenaze namazı kılınan kardeşler, Yeni Mahalle'deki mezarlığa götürülerek gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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