Ters yöne giren sürücünün kural ihlali araç kamerasına yansıdı

İzmir'de ters yöne girerek trafik kurallarını ihlal eden sürücü, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücünün karşı yönden gelen otomobile aldırış etmeden ilerlemesi dikkat çekti.

Olay, akşam saat 19.10 sıralarında Balçova ilçesi Korutürk Mahallesi'nde meydana geldi. Zambak Sokak'tan çıkan 35 AEB 87 plakalı panelvan aracın sürücüsü, sola dönüş yasağı bulunmasına rağmen kural ihlali yaparak, Mithatpaşa Caddesi'ndeki tek yönlü yola ters yönden girdi. Sürücünün trafikteki bu tehlikeli ilerleyişi anbean başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde ters yönden gelen sürücünün park yeri kapabilmek için karşı yönden gelen otomobilin üzerine direksiyon kırdığı ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar yer aldı. - İZMİR

