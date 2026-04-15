Haberler

İzmir'de tarihi eser operasyonu: 203 eser ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Kınık ilçesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda Roma, Helenistik ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda 11 Nisan tarihinde Kınık ilçesinde belirlenen adreslerde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda Roma, Helenistik ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 190 adet sikke, 10 adet obje ve 3 adet demir haç ele geçirildi. Ekipler ayrıca tarihi eser aramasında kullanıldığı tespit edilen 1 adet metal arama dedektörüne de el koydu. Operasyon kapsamında yakalanan bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

