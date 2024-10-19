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İzmir'de Taksiyi Çalıp Ters Yönden Tünel Girişine Ulaştıktan Sonra Kaçtı

İzmir'de Taksiyi Çalıp Ters Yönden Tünel Girişine Ulaştıktan Sonra Kaçtı
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İzmir'in Konak ilçesinde, durakta müşteri bekleyen taksinin çalınma anları ve 1 saat süren çılgın kovalamaca kameraya yansıdı. Şahıs, kaçarken araç hareket halindeyken taksiden atladı.

İzmir'in Konak ilçesinde, durakta müşteri bekleyen ve anahtarı üzerinden bırakılan bir taksi çalındı. Taksinin çalınma anları ve yaşanan boğuşma kameralara yansırken, İzmir'i turlayan ve trafiği birbirine katan kişi, Konak Tüneli'ne doğru ters yönden girdi, araç hareket halindeyken içinden atlayıp kaçtı.

Olay, geçtiğimiz günlerde sabaha karşı Konak ilçesinde meydana geldi. Durakta müşteri bekleyen taksiciyi uzaktan takip eden bir kişi, şoförün aracın arkasına doğru dolaşmasını fırsat bildi. Hiçbir şey olmamış gibi araca yanaşan şahıs, anahtarı üzerinde bırakılan taksiye bindi. Bu sırada aracın şoförü Abdullah S., şüpheliyi fark ederek hemen koştu, yumruk atarak durdurmaya çalıştı; ama başarılı olamadı.

Ters yöne girdi, dehşet saçtı: Seyir halindeyken taksiden atladı

Taksiyi kaçıran şahıs, 1 saat boyunca İzmir'i turlayarak trafiği birbirine kattı. Bir ara polisleri gören kişi, şapkasını indirerek gizlenmeye çalıştı. Şahıs, Konak Tünelleri'ne doğru geldiğinde ise ters yöne saptı. Tünelden ters yöne girerek şoförlerin canını hiçe sayan şahıs, araç hareket halindeyken içinden atladı ve kaçtı.

Başka bir taksi şoförü koşup aracı durdurdu

Bu sırada, aracın içinde şoför olmadığını gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Ters yöne giren ve kendi kendine giden taksiyi gören bir taksi şoförü, aracın peşinden koştu, frenine basarak durdurdu. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye taksinin araç içi kameralarına yansıdı. İzmir emniyeti, şimdi her yerde taksiyi kaçıran şahsı arıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konak izmir

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