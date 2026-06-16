Sollama yaparken ağaca çarptı: 4 ağır yaralı

İzmir'de sollama yaptığı ileri sürülen otomobilin kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.30 sıralarında Değirmendere mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 CUZ 769 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı