Haberler

İzmir'de 19 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

İzmir'de 19 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde, hakkında silahlı yağma suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. adlı şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde hakkında silahlı yağma suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 31 Aralık günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen saha çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurulan H.Ö. (44) isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda; "silahlı yağma" suçundan hakkında 19 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan H.Ö., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor