İzmir'de 19 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde hakkında silahlı yağma suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 31 Aralık günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen saha çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurulan H.Ö. (44) isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda; "silahlı yağma" suçundan hakkında 19 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan H.Ö., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR