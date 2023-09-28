Haberler ›› 3. Sayfa ›› İzmir'de silahlı kavga sonucu 14 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de silahlı kavga sonucu 14 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde arazi meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavga sonucunda 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.