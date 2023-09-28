İzmir'de silahlı kavga sonucu 14 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde arazi meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavga sonucunda 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüphelinden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, arazi meselesi nedeniyle akrabalar arasında 23 Eylül'de silahlı kavga çıktı.
Kavga sırasında 14 yaşındaki Baran B. ile biri kadın 3 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Baran B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B, C.K, M.K. ve S.K. tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa