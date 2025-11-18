İzmir'de polis merkezine saldırı soruşturmasında yeni gelişme

İzmir'de 3 polisin şehit olduğu Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk, Ebu Haris kod isimli Haris Karadağ, Ebu Ubeyde kod isimli İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden, Halis Bayancuk ve Haris Karadağ gözaltına alınırken, İlyas Aydın'ın yurt dışında olduğu tespit edildi.

8 Eylül Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Balçova Salih İşgören Polis Merkezine 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Nöbet kulübesi yakınında bulunan polis memuru Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ'ın vücuduna saçmalar isabet ederken, saldırgan kaçmaya başladı. Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kaldığı öğrenilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi. Kısa sürede aynı sokakta polis ekiplerince kıstırılan saldırganla polis arasında çıkan çatışmada, Muhsin Aydemir ve sivil bir vatandaş yaralandı. Saldırgan da polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlendi. Saldırıda yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ ise saldırıdan 23 gün sonra şehit düştü. Murat Dağlı ile sokaktaki bir vatandaş ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma kapsamında saldırgan E.B, annesi A.B. ve babası N.B, 'terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' dahil toplam 12 suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden M.A, K.N, C.T, F.S.A, M.E. ve B.Y ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklama talebiyle, T.Y. ve F.Ç'nin de aynı suçtan adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevkleri yapıldı. Saldırgan, babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, saldırganın annesi A.B ile T.Y, B.Y ve F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ebu Hanzala, Ebu Haris ve Ebu Ubeyde gözaltında

Soruşturma çerçevesinde 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, 'Ebu Haris' kod adlı Haris Karadağ ve 'Ebu Ubeyde' kod adlı İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Kasım sabahı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; Halis Bayancuk İstanbul'da, Haris Karadağ ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden İlyas Aydın'ın yurtdışında bulunduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. ile bağlantılarının araştırıldığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR