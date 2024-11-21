Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Oynarken Otomobilin Altında Kalan Çocuk Ağır Yaralandı

İzmir'de Oynarken Otomobilin Altında Kalan Çocuk Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde 6 yaşındaki Muhammed Talha Öner, kaldırımda oynarken bir otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Kazanın ardından sürücü kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesinde kaldırımda oynarken bir otomobilin altında kalan 6 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, kaza anı sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çarpan otomobil sürücüsü, çocuğu hastaneye götürdükten sonra aracını park edeceğini söyleyip kayıplara karıştı.

Kaza 15 Kasım pazar günü Çimentepe Mahallesi 699 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Muhammed Talha Öner'i, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücünün kullandığı otomobilin altında kalarak sürüklendi. Küçük Muhammed Talha'yı kucaklayan sürücü daha sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Çocuğu sağlık görevlilerine teslim edip aracı park edeceğini söyleyen sürücü bir daha geri dönmedi. Polis sürücünün kim olduğunu belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhammed Talha Öner'in ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Korkunç kaza kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza anı sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde siyah renkli bir otomobilin sokakta oynayan Muhammed Talha'yı altına alarak sürüklediği, sürücünün kazayı fark ederek durması, çocuğu kucaklaması ve aracına bindirdiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu

 MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

Bahçeli'nin kalemini kırdığı MHP'li 3 vekil altın kaçakçılığı mı yaptı?

 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu

Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sırrı Sakık'a o görüntüyü sordu
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Tutuklu belediye çalışanından çok konuşulacak savunma

Bebek katili belediye çalışanı! Hakim sıkıştırdı, dönen dolabı bir bir anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 21 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.