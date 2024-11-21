İzmir'de Oynarken Otomobilin Altında Kalan Çocuk Ağır Yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde kaldırımda oynarken bir otomobilin altında kalan 6 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, kaza anı sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çarpan otomobil sürücüsü, çocuğu hastaneye götürdükten sonra aracını park edeceğini söyleyip kayıplara karıştı.

Kaza 15 Kasım pazar günü Çimentepe Mahallesi 699 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Muhammed Talha Öner'i, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücünün kullandığı otomobilin altında kalarak sürüklendi. Küçük Muhammed Talha'yı kucaklayan sürücü daha sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Çocuğu sağlık görevlilerine teslim edip aracı park edeceğini söyleyen sürücü bir daha geri dönmedi. Polis sürücünün kim olduğunu belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhammed Talha Öner'in ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Korkunç kaza kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza anı sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde siyah renkli bir otomobilin sokakta oynayan Muhammed Talha'yı altına alarak sürüklediği, sürücünün kazayı fark ederek durması, çocuğu kucaklaması ve aracına bindirdiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR