İzmir'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

İzmir'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Çıkan yangınla ilgili kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 15.40 sıralarında Torbalı ilçesi Ahmetli Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 2 helikopter ile havadan 4 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozerle de karadan müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'de 11 yıl sonra veda! Maurizio Gherardini, İtalya'ya gitti

11 yıl sonra veda! Fenerbahçe'den İtalya'ya gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan sürpriz aşk itirafı!
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
İzmir'de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar 'Hastalık saçıyor' diyerek isyan etti

Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar isyan etti
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip

Şampiyonlar Ligi'nde harikalar yaratan o takım Gabriel Sara'yı istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.