İzmir'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

İzmir'in torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 15.40 sıralarında Torbalı ilçesi Ahmetli Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 2 helikopter ile havadan 4 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozerle de karadan müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR