İzmir'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Çıkan yangınla ilgili kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 15.40 sıralarında Torbalı ilçesi Ahmetli Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 2 helikopter ile havadan 4 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozerle de karadan müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa