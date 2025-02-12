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İzmir'de Narko-Terör Operasyonu: 40 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Madde

İzmir'de Narko-Terör Operasyonu: 40 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Madde
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'Narko-Terör' operasyonunda İzmir'de 40 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve alkol ele geçirildi.

İzmir'de 'Narko- Terör' operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve alkol ele geçirildi, 40 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 'Narko-Terör' operasyonunda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 277 adet sentetik ecza, 77 gram esrar skunk, 16 bin adet içi doldurulmuş makaron, 10 bin adet boş makaron, 4 tabanca, 1 tüfek, 147 adet tabanca fişeği, 900 litre taklit etiketli etil alkol, 138 şişe gümrük kaçağı içki ve 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 19, kaçakçılık suçuna yönelik 5, FETÖ terör örgütünün askeri/emniyet mahrem yapılanmasına yönelik 7 ve PKK/KCK terör örgütüne yönelik 9 şüpheli olmak üzere toplamda 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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