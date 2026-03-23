İzmir'de yolu kesilerek bıçaklanan müzisyen hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde önü kesilerek bıçaklanan müzisyen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli yakalandı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda meydana geldi. Arkadaşı ile birlikte müzisyen arkadaşlarını ziyarete giden Emre Duman'ın (31) önü bir grup tarafından kesildi. Duman ile grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada göğsünden bıçaklanan Emre Duman ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Duman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen incelemeler neticesinde olaya karıştıkları tespit edilen İ.L. (25), İ.L. (62), S.L. (19), B.İ. (23) ve Ç.T. (33) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İZMİR

