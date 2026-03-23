İzmir'de yolu kesilerek bıçaklanan müzisyen hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, bir grup tarafından bıçaklanan müzisyen Emre Duman hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde önü kesilerek bıçaklanan müzisyen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli yakalandı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda meydana geldi. Arkadaşı ile birlikte müzisyen arkadaşlarını ziyarete giden Emre Duman'ın (31) önü bir grup tarafından kesildi. Duman ile grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada göğsünden bıçaklanan Emre Duman ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Duman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen incelemeler neticesinde olaya karıştıkları tespit edilen İ.L. (25), İ.L. (62), S.L. (19), B.İ. (23) ve Ç.T. (33) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Askeri uçak düştü, 100'e yakın can kaybı var
Trump 'İçeriden birileri' demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı

ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
Kalbinden bıçaklanan genç müzisyen hayata veda etti

İzmir'de kanlı gece! Önünü kesip kalbinden bıçakladılar
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
A Milli Takım'da sakatlık: Kadroda olmayacağını açıkladı

Bu sezon 29 gole katkı yapan yıldız ismimiz kadrodan çıktı
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Kalbinden bıçaklanan genç müzisyen hayata veda etti

İzmir'de kanlı gece! Önünü kesip kalbinden bıçakladılar
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Fenerbahçe'de gelene geçene yenilen Mourinho Benfica'da uçuşa geçti

Haberi okuyan Fener taraftarı çıldırmasın da ne yapsın