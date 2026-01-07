Haberler

İzmir'de cinsel istismar iddiasına 1 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayındır ilçesinde 18 yaşından küçük bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.Y. tutuklandı. Olay sonrası M.Y. koruma altına alındı ve psikolojik destek alacak.

İzmir'in Bayındır ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Bayındır ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli A.Y.'nin, 18 yaşından küçük M.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Çocuğun durumu yetkililere bildirmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, cinsel istismar iddiasıyla şüpheli A.Y.'yi tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.Y.'nin koruma altına alındığı ve psikolojik destek sürecinin başlatıldığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
'Gelmiş geçmiş en iyisi' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

"Tarihin en iyisi" demişti! G.Saraylı yıldız için söylemlerine pişman
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu

Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti

Kargoyla dua ve ayet gönderdi, servet elde etti