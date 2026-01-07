İzmir'de cinsel istismar iddiasına 1 tutuklama

İzmir'in Bayındır ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Bayındır ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli A.Y.'nin, 18 yaşından küçük M.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Çocuğun durumu yetkililere bildirmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, cinsel istismar iddiasıyla şüpheli A.Y.'yi tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.Y.'nin koruma altına alındığı ve psikolojik destek sürecinin başlatıldığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - İZMİR