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İzmir'de Kazada Çocuğa Çarpan Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı

İzmir'de Kazada Çocuğa Çarpan Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı
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İzmir'in Konak ilçesinde aracıyla 6 yaşındaki Muhammed Talha Öner'e çarparak kaçan ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki M.A. kıskıvrak yakalandı. Küçük çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde aracıyla çarptığı 6 yaşındaki çocuğu hastaneye götürüp otoparka gitme yalanıyla kayıplara karışan sürücü kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Kaza, 15 Kasım Pazar günü Çimentepe Mahallesi 699. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Muhammed Talha Öner, bir otomobilin altında kalarak sürüklendi. Küçük Muhammed Talha'yı kucaklayan sürücü, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Çocuğu sağlık görevlilerine teslim edip aracı park edeceğini söyleyen sürücü, bir daha geri dönmedi. Polis, sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhammed Talha Öner'in hayati tehlikesi sürerken, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda sıkı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde sürücünün 17 yaşındaki M.A. olduğu belirlendi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen M.A., pedagog eşliğinde ifadesi alınmak üzere Konak Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde siyah renkli bir otomobilin sokakta oynayan Muhammed Talha'yı altına alarak sürüklediği, sürücünün kazayı fark ederek durması, çocuğu kucaklaması ve aracına bindirdiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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