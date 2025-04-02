İzmir'de Kaza: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan Hayatını Kaybetti

İzmir'de Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a çarpıp ölmesine sebep olan sürücü Talip B., "Havanın yağmurlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Yolun kenarındaki Mustafa Kayhan'ı göremeyip çarptım" dedi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kuşadası Seferihisar yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talip B. (75) idaresindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, yolda yaya olarak bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a (56) çarptı. Kayhan, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, araçtan inen kamyonet sürücüsü kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemlerini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa Kayhan Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan evli ve 3 çocuk babası Kayhan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Kayhan'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Diyarbakır'a götürüldü. Kayhan, bugün Odabaşı Bal Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Öte yandan, kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsü Talip B., Doğanbey Karakol Komutanlığı önünde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde alkolsüz olduğu belirlenen Talip B.'nin ilk sorgusunda, havanın yağmurlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, arabanın savrulmasıyla yol kenarındaki Mustafa Kayhan'ı göremeyip çarptığını söylediği öğrenildi. Talip B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR