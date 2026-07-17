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Bayındır'da iki katlı ev yanarak kül oldu

Bayındır'da iki katlı ev yanarak kül oldu
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İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ergenli Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında A.K.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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