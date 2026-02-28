Tire'de hatalı sollama yapan otomobil kamyona çarptı

İzmir'in Tire ilçesinde hatalı sollama yaptığı iddia edilen otomobilin karşı yönden gelen kamyona çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Torbalı-Tire yolu üzeri Akkoyunlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Torbalı'dan Tire yönüne seyir halinde olan, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen beyaz renkli otomobil iddiaya göre hatalı sollama yaptı. Karşı şeritten gelen kamyona çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, yaşanan kaza, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kamyona çarpması, kendi etrafında dönmesi ve ardından tarlaya savrulması yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı