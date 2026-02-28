Haberler

Tire'de hatalı sollama yapan otomobil kamyona çarptı

Tire'de hatalı sollama yapan otomobil kamyona çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Tire ilçesinde hatalı sollama yaptığı iddia edilen otomobil, karşı yönden gelen kamyona çarparak tarlaya savruldu. Kaza sonucu bir kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Tire ilçesinde hatalı sollama yaptığı iddia edilen otomobilin karşı yönden gelen kamyona çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Torbalı-Tire yolu üzeri Akkoyunlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Torbalı'dan Tire yönüne seyir halinde olan, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen beyaz renkli otomobil iddiaya göre hatalı sollama yaptı. Karşı şeritten gelen kamyona çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, yaşanan kaza, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kamyona çarpması, kendi etrafında dönmesi ve ardından tarlaya savrulması yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek

Maç öncesine damga vuran kare!
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldü

İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı öldürüldü