İzmir'de hastaneden firar eden 10 yıl 6 ay 27 gün cezalı hükümlü otogarda yakalandı

İzmir Şehir Hastanesi'nden firar eden ve hakkında 10 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi tutuklusu, Güven Timlerince İzmir Otogarı'nda kıskıvrak yakalandı.

İzmir Şehir Hastanesi'nden bir cezaevi tutuklusunun firar ettiği bilgisini alan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, şahsı yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü geniş çaplı çalışmalar ve takip sonucunda, firari şüpheli C.A.'nın İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali (İZOTAŞ) içerisinde olduğu tespit edildi. Polis, şüpheliyi otogar içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli C.A.'nın yapılan kimlik sorgulamasında, '5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet' suçundan arandığı ve hakkında 10 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı