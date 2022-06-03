İzmir'de güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darp edildi - Haberler

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İzmir'de güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darp edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darp edildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir hastanede güvenlik görevlisi, uyarıda bulunduğu hasta yakını tarafından darp edildi. Öte yandan kavganın "Başka hasta yakınları içeride varken bizi çıkarıyorsun" iddiası üzerine çıktığı öğrenildi.

İzmir'de bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Genel Cerrahi bölümünde meydana gelen olayda, İddiaya göre, kat hemşiresi hasta yakınlarını kattan çıkarmak için güvenlik görevlisi Ali Gelincik'ten yardım istedi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yardıma giden Gelincik, hasta yakınlarına kattan çıkmaları yönünde uyarıda bulunduğu sırada bir hasta yakını tarafından "Başka hasta yakınları içeride varken bizi çıkarıyorsun" diyerek darp edildi. İhbar üzerine hastaneye giden polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Darp edilen güvenlik görevlisi hemşireler tarafından hastanenin acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karabağlar İzmir 3. Sayfa Haberler

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