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Izmir'de Firari Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

Izmir'de Firari Cinayet Hükümlüsü Yakalandı
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İzmir'de kasten öldürme suçundan 41 yıl hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü U.O. yakalandı. Polisin Genel Bilgi Taraması sonucu tespit edilen U.O., gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

İzmir'de hakkında kasten öldürme suçundan 41 yıl hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğine ekiplerince Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan şahsın kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 41 yıl 1 ay 17 gün kesilmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan cinayet hükümlüsü U.O., işlemlerinin yapılması için emniyete sevk edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı U.O. adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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