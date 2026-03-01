Haberler

"İftira" demişti, görüntüler ortaya çıktı: Eski eşini ve oğlunu böyle ezdi

'İftira' demişti, görüntüler ortaya çıktı: Eski eşini ve oğlunu böyle ezdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde, şiddet nedeniyle boşanan kadını ve 9 yaşındaki oğlunu otomobil ile ezdiği iddia edilen sanığın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 42 yıla kadar hapsi isteniyor. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin, şiddet nedeniyle kendisinden boşanan eski karısını ve 9 yaşındaki oğlunu otomobille ezdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede, sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 42 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, geçtiğimiz yıl Kasım ayında İzmir'in Menemen ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddet gerekçesiyle kendisinden boşanan Hatice Ekiz ve oğlu K.Y.'nin yürüdüğü sırada Hamit Göksel Y. yönetimindeki araç kendilerine çarptı. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede, Hamit Göksel Y. hakkında 'Çocuğa ve eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 21'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Aracın öldürmeye elverişli olduğu vurgulandı

İddianamede, Hatice Ekiz'in vücudundaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkilediği ve yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemez boyutta olduğu belirtildi. 9 yaşındaki K.Y. hakkında hazırlanan kati hekim raporunda ise olay sonrası 'akut stres bozukluğu' tespit edildiği, ruhsal etkilenim süresi ve klinik durumu göz önünde bulundurulduğunda yaralanmanın basit tıbbi müdahale sınırlarını aştığı ifade edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, olayda kullanılan aracın 'öldürmeye elverişli bir araç' olduğuna dikkat çekilerek, eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu vurgulandı. Mağdur K.Y. ifadesinde, babasının annesine çarptıktan sonra araçtan inmeden "Git kime söylüyorsan söyle" diye bağırdığını dile getirdi. K.Y., babasının ceza almasını istemediği için şikayetçi olmadığını belirtti.

Sanık: "İftira atiyor"

Sanık Hamit Göksel Y. ise savunmasında suçlamaları reddederek, "Oğlum para isteyince eski eşimin çalıştığı kuaföre doğru yola çıktım. Onları yolda görünce ters şeritten yanlarına yanaşmak istedim. Hatice küfrederek aracımın önüne atladı. Ne oğluma ne de Hatice'ye çarpmadım. İftira atıyor" dedi. Şikayetçi Hatice Ekiz ise evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü belirterek sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Olay anı kamerada

Dava süreci devam ederken ortaya çıkan kamera görüntülerinde, sanık Hamit Göksel Y.'nin aracıyla bir süre çevrede beklediği, ardından oğluyla yürüyen eski eşini fark edince karşı şeride geçerek otomobili üzerlerine sürdüğü ve çarpmanın ardından olay yerinden uzaklaştığı anlar kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı

İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar

Savaşta ağır darbe! Kalkış izni isterken küle döndüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin

Kanlı savaş Papa'yı harekete geçirdi! Dünyaya kritik bir çağrısı var
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde