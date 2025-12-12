İzmir'de aranan 168 kişi yakalandı

İzmir'de 86 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 168 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve dış ilçelerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Dün sabah saat 06.30'da operasyon için düğmeye basan ekipler, 170 personelle 86 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Gerçekleştirilen çalışmalarda; hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma veya kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 168 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aranan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - İZMİR