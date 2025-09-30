Haberler

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 138 Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam 138 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Çeşme'de 32, Urla'da ise 106 düzensiz göçmen ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, 62'si çocuk toplam 138 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

28 Eylül günü saat 07.00 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-704) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-86) harekete geçti. Durdurulan lastik botta 13'ü çocuk 32 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Aynı gün saat 15.20'de Urla ilçesi Sarpdere Koyu mevkiinde, karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107), Sahil Güvenlik Botları (KB-118, KB-4309, KB-86) ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı personeli müşterek operasyon düzenledi. Operasyonda 49'u çocuk toplam 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı şüphelileri hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

