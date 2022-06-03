İzmir'de boynundan vurulan 6 çocuk babası hayatını kaybetti - Haberler

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İzmir'de boynundan vurulan 6 çocuk babası hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de boynundan vurulan 6 çocuk babası hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişi tarafından boynundan silahla vurulan 6 çocuk babası Ali Okan Duvahan, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişi tarafından boynundan silahla vurulan 6 çocuk babası Ali Okan Duvahan, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Mayıs Salı günü Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi 1241/4 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ali Okan Duvahan (36) ve C.B. isimli şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte C.B. yanında bulunan tabancayla Ali Okan Duvahan'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalede boynundan vurulan ve durumunun ağır olduğu belirlenen Duvahan, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada 10 gündür tedavi altında olan 6 çocuk babası Ali Okan Duvahan'ın yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli C.B. kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ali Okan İzmir 3. Sayfa Haberler

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