İzmir'de Bıçaklı Gasp Girişimi: Şüpheli Suçüstü Yakalandı

İzmir'de Bıçaklı Gasp Girişimi: Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Konak'ta bir kişinin bıçakla gasp girişiminde bulunması sonucu 44 yaşındaki M.A. polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 12 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

İzmir Konak'ta gasp girişiminde bulunan 44 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelinin ayrıca 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, dün ilçede bir kişinin bıçakla gasp girişiminde bulunduğunu fark ederek olaya müdahale etti. Gaspçıyı kıskıvrak yakalayan ekipler, suç aleti bıçağı da ele geçirdi. Bıçaklı gaspçı M.A. (44) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan M.A.'nın yapılan sorgusunda, 'Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan, 3 ayrı dosyadan toplamda 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A., cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazzeli çocuklar' için mektup

Emine Erdoğan'dan Melanıa Trump'a mektup! Çok net bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Sirenler çaldı

Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.