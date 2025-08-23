İzmir'de Bıçaklı Gasp Girişimi: Şüpheli Suçüstü Yakalandı

İzmir Konak'ta gasp girişiminde bulunan 44 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelinin ayrıca 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, dün ilçede bir kişinin bıçakla gasp girişiminde bulunduğunu fark ederek olaya müdahale etti. Gaspçıyı kıskıvrak yakalayan ekipler, suç aleti bıçağı da ele geçirdi. Bıçaklı gaspçı M.A. (44) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan M.A.'nın yapılan sorgusunda, 'Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan, 3 ayrı dosyadan toplamda 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A., cezaevine gönderildi. - İZMİR