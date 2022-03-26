İzmir'de bıçakla öldürülen kişinin zanlısı tutuklandı

AKINCILAR, SİVAS (İHA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili aynı evde bulunan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Akıncılar Mahallesi 545 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanda çığlık sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan Erkan Dönmez'i (45) kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Dönmez'in bıçakla yaralandıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili evde bulunan Deniz T. (43) adlı kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltın alınan Deniz T. emniyetteki sorgusunda cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz T. tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa